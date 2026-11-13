“Ti e ndjek gruan si pervers” Përplasje e ashpër mes Arlindës dhe Nichit për Kledjën në BBVK
Një debat i ashpër ka shpërthyer mes Arlindës dhe Nichit në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, lidhur me pëlqimin e këtij të fundit ndaj Kledjës. Arlinda e akuzoi Nichin se po e ndiqte Kledjën, ndonëse ajo i kishte bërë të qartë se nuk kishte interesim për të. “Ti e ndjek gruan si pervers, ti…
ShowBiz
Një debat i ashpër ka shpërthyer mes Arlindës dhe Nichit në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, lidhur me pëlqimin e këtij të fundit ndaj Kledjës.
Arlinda e akuzoi Nichin se po e ndiqte Kledjën, ndonëse ajo i kishte bërë të qartë se nuk kishte interesim për të.
“Ti e ndjek gruan si pervers, ti nuk e kupton fjalën ‘jo’. Ajo vajza po të thotë se nuk më pëlqen. Ti e ke abuzuar psikologjikisht, ti ke për t’u bërë viktimë e egos tënde”, i tha Arlinda.
Nichi iu kundërpërgjigj me fjalët: “Ik atje, mashtruese!”, duke e përshkallëzuar edhe më tej debatin.