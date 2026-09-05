Përpjekjet e SHBA-së për t’i dhënë fund luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, ndodh takimi i shumëpritur në Moskë mes të dërguarve të Trump dhe Vladimir Putin
Përpjekjet diplomatike të Shteteve të Bashkuara për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë kanë hyrë në një fazë të re. Dy të dërguarit kryesorë të presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, kanë mbërritur në Moskë, ku janë takuar me presidentin rus Vladimir Putin. Pamjet e publikuara nga mediat shtetërore ruse tregojnë Putinin…
Bota
Përpjekjet diplomatike të Shteteve të Bashkuara për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë kanë hyrë në një fazë të re.
Dy të dërguarit kryesorë të presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, kanë mbërritur në Moskë, ku janë takuar me presidentin rus Vladimir Putin.
Pamjet e publikuara nga mediat shtetërore ruse tregojnë Putinin duke pritur dy përfaqësuesit amerikanë, në një takim që vjen në një moment kur Uashingtoni po përpiqet të afrojë palët drejt një marrëveshjeje për përfundimin e konfliktit.
Trump deklaroi të premten se Witkoff dhe Kushner po udhëtonin me një propozim për t’i dhënë fund luftës. Megjithatë, negociatat e mëparshme të ndërmjetësuara nga SHBA-ja dhe aleatët e saj nuk kanë prodhuar ende një marrëveshje konkrete.
Pas Moskës, dy të dërguarit amerikanë pritet të udhëtojnë drejt Kievit, ku do të zhvillojnë bisedime me autoritetet ukrainase. Presidenti Volodymyr Zelensky konfirmoi se kishte komunikuar me përfaqësuesit amerikanë dhe tha se ishte miratuar plani për takimet diplomatike në Kiev.
Një zhvillim i rëndësishëm në kuadër të vizitës është edhe dakordësia e Rusisë dhe Ukrainës për të pezulluar sulmet ndaj kryeqyteteve respektive për tre ditë. Zelensky deklaroi se Ukraina është e gatshme të mos kryejë sulme ndaj Moskës gjatë kësaj periudhe dhe kërkoi që Rusia të bëjë të njëjtën gjë ndaj Kievit.
Sipas mediave shtetërore ruse, Putin ka urdhëruar gjithashtu ndalimin e sulmeve ndaj Kievit për tre ditë, në lidhje me vizitën e delegacionit amerikan.
Vizita vjen në një moment delikat për konfliktin. Zelensky tha se Rusia kishte kryer gjatë natës sulme ndaj aeroporteve në Kiev dhe Boryspil, duke i cilësuar ato si një reagim ndaj përgatitjeve për vizitën amerikane. Hapësira ajrore e Ukrainës vijon të jetë e mbyllur që prej pushtimit të plotë rus në shkurt të vitit 2022.
Takimi i tyre me Putinin zhvillohet pak më shumë se një javë pas një vizite të rrallë në Moskë të drejtorit të CIA-s, John Ratcliffe. Për takimin nuk ka pasur një koment zyrtar nga Shtëpia e Bardhë apo Kremlini.
Pavarësisht intensifikimit të kontakteve diplomatike, çështjet kryesore që ndajnë Moskën dhe Kievin mbeten të pazgjidhura. Mes tyre janë territori i Ukrainës dhe garancitë e sigurisë që Kievi kërkon për të ardhmen.
Ndërkohë, luftimet dhe sulmet ajrore vazhdojnë. Ukraina ka paralajmëruar se përballet me vështirësi në përballimin e sulmeve me raketa balistike për shkak të mungesës së raketave interceptuese, ndërsa forcat ukrainase kanë vijuar të godasin objektiva që lidhen me infrastrukturën ekonomike dhe energjetike të Rusisë.