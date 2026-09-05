Ndërron jetë viktima që u aksidentua më 18 gusht në Pejë

Një person ka ndërruar jetë, si pasojë e një aksidenti që pësoi në fshatin Loxhë të Pejës, më 18 gusht. Raportohet se bëhet fjalë për banorin nga Deçani, Ismet Alimusaj, i cili po merrte tretman në një spital në Shkup. Lajmin për vdekjen e tij e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i policisë për rajonin e…

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05/09/2026 19:19

Një person ka ndërruar jetë, si pasojë e një aksidenti që pësoi në fshatin Loxhë të Pejës, më 18 gusht.

Raportohet se bëhet fjalë për banorin nga Deçani, Ismet Alimusaj, i cili po merrte tretman në një spital në Shkup.

Lajmin për vdekjen e tij e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Driton Rugova.

“Sot, më 5 shtator 2026, Policia është informuar se një person, i cili ishte aksidentuar më 18 gusht në fshatin Loxhë, ka ndërruar jetë në një spital në Shkup. Trupi i pajetë do të dërgohet në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion”, tha Rugova.

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