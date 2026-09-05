Asllani shënon supergol në Emiratet e Bashkuara Arabe
Mesfushori shqiptar, Kristjan Asllani, ka realizuar një supergol në fitoren e Al Jaziras ndaj Shabab Al Ahli me rezultat 1-3. Asllani shënoi golin e tretë të skuadrës së tij, duke vulosur triumfin e Al Jaziras në këtë përballje. Një gol spektakolar për shqiptarin, i cili po vazhdon të lërë gjurmë në futbollin e Emirateve të…
Sport
Mesfushori shqiptar, Kristjan Asllani, ka realizuar një supergol në fitoren e Al Jaziras ndaj Shabab Al Ahli me rezultat 1-3.
Asllani shënoi golin e tretë të skuadrës së tij, duke vulosur triumfin e Al Jaziras në këtë përballje.
Një gol spektakolar për shqiptarin, i cili po vazhdon të lërë gjurmë në futbollin e Emirateve të Bashkuara Arabe.