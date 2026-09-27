Perparim Rama: Historia e Ferdonije Qerkezit, ndërgjegjja jonë kolektive

Kryetari i Prishtinës, Perparim Rama, ka reaguar lidhur me protestën e Ferdonije Qerqezit kundër verdiktit të Gjykatës Speciale për ish-krerët e UÇK-së gjatë marshit të organizuar në Gjakovë, duke theksuar se një shtet që e njeh çmimin e lirisë nuk duhet ta relativizojë padrejtësinë. Rama kujtoi tragjedinë e Qerkezit, të cilës i mungon burri dhe…

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27/09/2026 23:55

Kryetari i Prishtinës, Perparim Rama, ka reaguar lidhur me protestën e Ferdonije Qerqezit kundër verdiktit të Gjykatës Speciale për ish-krerët e UÇK-së gjatë marshit të organizuar në Gjakovë, duke theksuar se një shtet që e njeh çmimin e lirisë nuk duhet ta relativizojë padrejtësinë.

Rama kujtoi tragjedinë e Qerkezit, të cilës i mungon burri dhe katër djemtë, përfshirë djalin më të vogël, vetëm 14 vjeç.

Rama tha se dalja e Qerkezit në rrugë pas gjithë kësaj tragjedie përbën më shumë se një protestë, duke e cilësuar atë si një akt politik dhe moral.

Sipas tij, historia e Ferdonije Qerkezit përfaqëson një kujtesë kolektive të Kosovës dhe dëshmon se vendi nuk duhet të pranojë të harrojë padrejtësitë e së kaluarës.

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