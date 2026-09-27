“Rinia është zgjuar e nuk janë indiferent”, thotë Ganimete Musliu nga sheshi i protestave
Në natën e 12-të të protestës në sheshin ‘’Skenderbeu’’, ishte edhe Ganimete Musliu. Në një prononcim për Indeksonline, ajo është shprehur se tashmë rinia është zgjuar nga gjumi dhe nuk janë indiferent karshi situatës ‘’Jemi zgjuar nga gjumi, jam shumë krenare rinia është zgjuar e nuk janë indiferent karshi situatës dhe ka japë një mesazh’’,…
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Në natën e 12-të të protestës në sheshin ‘’Skenderbeu’’, ishte edhe Ganimete Musliu.
Në një prononcim për Indeksonline, ajo është shprehur se tashmë rinia është zgjuar nga gjumi dhe nuk janë indiferent karshi situatës
‘’Jemi zgjuar nga gjumi, jam shumë krenare rinia është zgjuar e nuk janë indiferent karshi situatës dhe ka japë një mesazh’’, ka thënë Musliu.