“Rinia është zgjuar e nuk janë indiferent”, thotë Ganimete Musliu nga sheshi i protestave

Në natën e 12-të të protestës në sheshin ‘’Skenderbeu’’, ishte edhe Ganimete Musliu. Në një prononcim për Indeksonline, ajo është shprehur se tashmë rinia është zgjuar nga gjumi dhe nuk janë indiferent karshi situatës ‘’Jemi zgjuar nga gjumi, jam shumë krenare rinia është zgjuar e nuk janë indiferent karshi situatës dhe ka japë një mesazh’’,…

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27/09/2026 23:19

Në natën e 12-të të protestës në sheshin ‘’Skenderbeu’’, ishte edhe Ganimete Musliu.

Në një prononcim për Indeksonline, ajo është shprehur se tashmë rinia është zgjuar nga gjumi dhe nuk janë indiferent karshi situatës

‘’Jemi zgjuar nga gjumi, jam shumë krenare rinia është zgjuar e nuk janë indiferent karshi situatës dhe ka japë një mesazh’’, ka thënë Musliu.

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