Faza e Apelit, kërkohet rritje e fondeve për mbrojtjen katërshes së UÇK-së
Teksa vendimi dënues për ish-krerët e UÇK-së do të ankimohet në Gjykatën e Apelit, në Kosovë po kërkohet rritje e mbështetjes financiare për ekipet mbrojtëse. Përveç kësaj, është kërkuar edhe koordinim i institucioneve të Kosovës, dhe më shumë transparencë nga ekipet mbrojtëse. Në këtë tabelë janë të paraqitura tarifat për pagesën e avokatëve që angazhohen…
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Teksa vendimi dënues për ish-krerët e UÇK-së do të ankimohet në Gjykatën e Apelit, në Kosovë po kërkohet rritje e mbështetjes financiare për ekipet mbrojtëse. Përveç kësaj, është kërkuar edhe koordinim i institucioneve të Kosovës, dhe më shumë transparencë nga ekipet mbrojtëse.
Në këtë tabelë janë të paraqitura tarifat për pagesën e avokatëve që angazhohen në ekipet mbrojtëse në rastet gjyqësore në Dhomat e Specializuara për Kosovën.
Por, pas vendimit dënues ndaj ish-krerëve të UÇK-së nga shkalla e parë, po kërkohet që këto shuma të rriten.
Avni Bytyqi, anëtar i ekipit mbrojtës të Kadri Veselit, thotë se përveç fondeve shtesë, duhet të ketë edhe koordinim dhe angazhim të institucioneve të Kosovës.
“Nuk është vetëm çështja e fondeve. Në fund, këto gjashtë vitet e fundit jemi harrnuar. A ka nevojë për fonde shtesë? Po, mirëpo më e rëndësishme se paratë është koordinimi, përkrahja dhe angazhimi i shtetit të Kosovës. Si palë që e ka nënshkruar, në mirëbesim, një marrëveshje me BE-në për Dhomat e Specializuara të Kosovës, nuk duhet ta reduktojmë debatin vetëm në çështjen e fondeve. Ato janë jetike për ekipet, mirëpo edhe më jetike është mbajtja përgjegjëse e sponsorëve të kësaj gjykate, të cilët kanë dështuar në mënyrë absolute në garantimin e një gjykimi të drejtë, të paanshëm dhe transparent. Shteti i Kosovë, prezenca e saj janë jetike për ta parandaluar kriminalizimin e luftës sonë për liri dhe pavarësi.”, ka deklaruar Bytyqi.
Kurse ish-sekretari i Ministrisë së Drejtësisë, Ardian Bajraktari thotë se një gjë e tillë mund të bëhet, vetëm se duhet vullnet politik për ndryshime ligjore.
“Kjo bëhet ka qenë në vazhdimësi e bëshme, ka munguar vullneti politik për ta bërë këtë çështje sepse siç dihet kërkesat e ekipeve mbrojtëse kanë qenë në vazhdimësi që të ketë rritje të mundësisë financiare sepse në instancë e fundit çështja e një sigurimi të mbrojtjes sa më kualitative ka qenë dhe vazhdon me qenë obligim përtej ligjor”.
Ndërkohë që avokati i akredituar në Gjykatën Speciale, Arianit Koci thotë se e rëndësishme është transparenca në ndarjen e fondeve për ekipet mbrojtëse.
“Nuk jam kundër që me u rrit buxheti por duhet të arsyetohet mire pra nëse ka nevoj pse jo por duhet ta kuptojnë ekipet mbrojtëse se deri tani nuk kanë qenë shumë transparent ne si publik kemi pritur më shumë komunikim, edhe më shumë komunikim me juve si media e përmes juve edhe me neve sepse kemi të bëjmë me ish presidentin dhe zyrtarë të lartë.”
Në lidhje me ndryshimet e mundshme të akteve ligjore që mund të rrisin tarifat për pagesa të ekipeve mbrojtëse, nuk janë përgjigjur nga Ministria e Drejtësisë.
Nga raportimet e këtij muaji, mbi 40.6 milionë euro janë paguar nga buxheti i Kosovës për mbrojtjen juridike dhe mbështetjen financiare të personave të akuzuar në Dhomat e e Specializuara për Kosovën.