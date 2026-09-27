Kuvendi mblidhet nesër, në rend dite edhe Deklarata lidhur me aktgjykimin e Gjykatës Speciale
Nesër në orën 11:00 mblidhet Kuvendi i Kosovës. Janë pesë pika të rendit të ditës, ndër të cilat edhe Deklarata lidhur me Aktgjykimin e Dhomave të Specializuara të Kosovës. Rendi i ditës: 1. Miratimi i procesverbaleve nga seancat e mëparshme, 2. Betimi i deputetëve, 3. Miratimi i Deklaratës lidhur me Aktgjykimin e Dhomave të Specializuara…
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Nesër në orën 11:00 mblidhet Kuvendi i Kosovës.
Janë pesë pika të rendit të ditës, ndër të cilat edhe Deklarata lidhur me Aktgjykimin e Dhomave të Specializuara të Kosovës.
Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbaleve nga seancat e mëparshme,
2. Betimi i deputetëve,
3. Miratimi i Deklaratës lidhur me Aktgjykimin e Dhomave të Specializuara të Kosovës, të datës 16 shtator 2026,
4. Zgjedhja e Nënkryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës nga Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës,
5. Formimi i komisioneve parlamentare.