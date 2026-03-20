Përgjigja pa doreza e Trump në prani të kryeministres japoneze për Iranin – “Pse japonezët s’treguan kur sulmuan Pearl Harbour”
Një moment kyç i vizitës zyrtare të kryeministres japoneze Sanae Takaichi në SHBA ishte komenti i Presidentit Donald Trump mbi një pjesë të historisë së përbashkët, ajo e Pearl Harbor.
I pyetur nga një gazetar japonez pse SHBA-të nuk i kishin paralajmëruar aleatët e tyre se do të sulmonin Iranin më 28 shkurt, Trump iu referua sulmit japonez të vitit 1941 në tokën amerikane.
“Kush e di më mirë se Japonia për surprizën? Pse nuk treguan për Pearl Harbor?”, ka deklaruar Trump ndërsa kryeministrja japoneze dukej se po hapte sytë dhe po merrte frymë thellë.
Vërejtja e Trump duket se shkaktoi të qeshura nga gazetarët dhe të tjerët e pranishëm në dhomën e Shtëpisë së Bardhë, ndërsa reagimi i Takaichi-t duket se pasqyronte një pjesë të shqetësimit që rrethon çështjen.
Mineko Tokito, një gazetare e lartë nga gazeta japoneze Yomiuri Shimbun, ishte në Zyrën Ovale në atë kohë dhe tha se shqetësimi i Kryeministres ishte “i qartë”.
“Kryeministrja Takaichi reagoi në mënyrë të brendshme, sytë e saj u zgjeruan dhe buzëqeshja e saj u zhduk ndërsa u mbështet prapa, duke tërhequr duart, qartësisht e habitur nga përmendja e papritur e Pearl Harbor,” tha ajo, shkruan BBC, trasnmeton Express.
Yuta Nakamura, një inxhiniere 33-vjeçare, i tha agjencisë së lajmeve Reuters se Takaichi ishte vënë në “një situatë shumë të vështirë” dhe e lavdëroi Kryeministren për “shmangien e mërzitjes së Trump”.
Tokio Washino, një pensionist, tha: “Duke pasur parasysh kontekstin historik të Japonisë që e ka bërë këtë, dhe me Donald Trump që e sjell atë si shembull, më bën të ndihem pak i shqetësuar si një qytetar japonez.”
Çfarë ishte sulmi në Pearl Harbor?
Japonia dhe SHBA-të kanë qenë aleatë të ngushtë që nga viti 1952, por vetëm 10 vjet më parë, një vendim i rëndësishëm nga Japonia shkaktoi pasoja të gjera për të dy vendet dhe pjesën tjetër të botës.
Në mëngjesin e 7 dhjetorit 1941, ndërsa pjesa më e madhe e botës ishte tashmë në luftë, Japonia nisi një sulm të papritur në bazën detare amerikane të Pearl Harbor në Hawaii, duke vrarë më shumë se 2,335 personel ushtarak amerikan dhe 68 civilë.
Japonia zyrtarisht i kishte shpallur luftë SHBA-së.