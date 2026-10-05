Përfundon seanca e jashtëzakonshme, nga PDK nuk largohen nga salla pa kaluar Projektligji për Specialen në lexim të dytë
Ka përfunduar seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës. Me gjithsej 22 pika të rendit të ditës kjo seancë ka përfunduar. Pas kësaj, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë lëshuar sallën. Por pavarësisht se nga salla u larguan ata nga VV, LDK tani në sallë po vazhdojnë të qëndrojnë deputetët e PDK-së dhe nga Aleanca.…
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Ka përfunduar seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës.
Me gjithsej 22 pika të rendit të ditës kjo seancë ka përfunduar.
Pas kësaj, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë lëshuar sallën.
Por pavarësisht se nga salla u larguan ata nga VV, LDK tani në sallë po vazhdojnë të qëndrojnë deputetët e PDK-së dhe nga Aleanca.
Ata kanë njoftuar se s’do të largohen nga salla deri në leximin e dytë të Ligjit për Dhomat e Specializuara.
Ngjashëm kanë kërkuar edhe protestuesit, të cilët kanë bllokuar të gjitha hyrje-daljet e Kuvendit të Kosovës./Lajmi.net/