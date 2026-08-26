Përfundon pas më shumë se dy orësh takimi Kurti-Abdixhiku, priten deklaratat për marrëveshjen

Ka përfunduar takimi mes kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, dhe kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku, i cili zgjati për më shumë se dy orë. Takimi, i nisur në orën 18:00, u zhvillua në kuadër të përpjekjeve për tejkalimin e ngërçit politik. Pas përfundimit të takimit, priten deklarimet e Kurtit dhe Abdixhikut për media, ku pritet…

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26/08/2026 20:40

Ka përfunduar takimi mes kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, dhe kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku, i cili zgjati për më shumë se dy orë.

Takimi, i nisur në orën 18:00, u zhvillua në kuadër të përpjekjeve për tejkalimin e ngërçit politik.

Pas përfundimit të takimit, priten deklarimet e Kurtit dhe Abdixhikut për media, ku pritet të bëhet e ditur nëse palët kanë arritur ndonjë dakordim.

Para nisjes së takimit, Kurti kishte deklaruar se do të ruhej konfidencialiteti i diskutimeve deri në arritjen e një marrëveshjeje, ndërsa Abdixhiku nuk kishte pranuar të deklarohej për media.

Kurti në takim ishte shoqëruar nga Arbërie Nagavci dhe Hekuran Murati, ndërsa Abdixhiku nga Vjosa Osmani dhe Lutfi Haziri./Lajmi.net/

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