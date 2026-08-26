Çfarë super lojtari është Vedat Muriqi – shënon gol për Fenerbahcen ndaj Lyonit në playoff të Ligës së Kampionëve

Duket se sonte është nata e futbollistëve shqiptarë. Vedat Muriqi ka kaluar në epërsi skuadrën e tij, Fenerbache në përballjen e Ligës së Kampionëve përballë Lyon. Sulmuesi kosovar shënoi kur po zhvillohet minuta e 24-të e takimit. Ndeshja e parë kishte përfunduar me rezultat të barabartë 1:1. VIDEO 

Sport

26/08/2026 21:30

Duket se sonte është nata e futbollistëve shqiptarë.

Vedat Muriqi ka kaluar në epërsi skuadrën e tij, Fenerbache në përballjen e Ligës së Kampionëve përballë Lyon.

Sulmuesi kosovar shënoi kur po zhvillohet minuta e 24-të e takimit. Ndeshja e parë kishte përfunduar me rezultat të barabartë 1:1.

VIDEO 

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