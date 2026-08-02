Përfundon me sukses operacioni në zonën e Jezercit, lokalizohen dhe shpëtohen dy motoristët e humbur

Dy motoristët që ishin raportuar të humbur janë lokalizuar dhe janë tërhequr në një vend të sigurt, ka njoftuar Shoqata e Kosovës për Kërkim dhe Shpëtim. Sipas njoftimit, aksioni është realizuar nga Departamenti i Motoristëve i Shoqatës së Kosovës për Kërkim dhe Shpëtim, i cili ka bërë të mundur lokalizimin dhe evakuimin e tyre nga…

Lajme

02/08/2026 09:07

Dy motoristët që ishin raportuar të humbur janë lokalizuar dhe janë tërhequr në një vend të sigurt, ka njoftuar Shoqata e Kosovës për Kërkim dhe Shpëtim.

Sipas njoftimit, aksioni është realizuar nga Departamenti i Motoristëve i Shoqatës së Kosovës për Kërkim dhe Shpëtim, i cili ka bërë të mundur lokalizimin dhe evakuimin e tyre nga terreni.

“Departamenti i Motoristëve i Shoqatës së Kosovës për Kërkim dhe Shpëtim realizoi tërheqjen e tyre nga terreni. Jemi të lumtur që ky aksion u përmbyll me sukses dhe që të dy motoristët janë tashmë të sigurt”, thuhet në njoftimin e Shoqatës.

Shoqata nuk ka dhënë detaje shtesë lidhur me rrethanat në të cilat motoristët kishin humbur apo gjendjen e tyre shëndetësore, por ka konfirmuar se operacioni ka përfunduar me sukses. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

August 2, 2026

Ndryshojnë çmimet e derivateve, nafta shtrenjtohet për një cent ndërsa benzina...

August 2, 2026

Sot do të ketë kufizime për kamionët mbi 20 tonë

August 2, 2026

Kërkohej për një vepër penale, shtetasja gjermane kapet nga Policia në...

August 2, 2026

Aksion në Zubin Potok, arrestohet edhe një i dyshuar për krime...

August 2, 2026

Trump thotë se ka pezulluar sulmin ndaj Iranit

August 1, 2026

Trump nuk heq dorë nga Groenlanda: Mund të bëhet shteti i 51-të i SHBA-së

Lajme të fundit

Ndryshojnë çmimet e derivateve, nafta shtrenjtohet për një...

Lewis Capaldi ndez natën e dytë të festivalit “Sunny Hill”

Sot do të ketë kufizime për kamionët mbi 20 tonë

Kërkohej për një vepër penale, shtetasja gjermane kapet...