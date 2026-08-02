Lewis Capaldi ndez natën e dytë të festivalit “Sunny Hill”
Atmosfera në Sunny Hill Festival po vijon drejt kulmit të natës së dytë të edicionit të sivjetmë, me mijëra vizitorë që kanë mbushur hapësirën e festivalit në Bërnicë të Prishtinës. Skenat e festivalit po sjellin njëra pas tjetrës performanca që po mbajnë publikun vazhdimisht në lëvizje. Artistë si Esdeekid, Auxlua, Buta, Eko, Ledri, Mc Kresha…
ShowBiz
Atmosfera në Sunny Hill Festival po vijon drejt kulmit të natës së dytë të edicionit të sivjetmë, me mijëra vizitorë që kanë mbushur hapësirën e festivalit në Bërnicë të Prishtinës.
Skenat e festivalit po sjellin njëra pas tjetrës performanca që po mbajnë publikun vazhdimisht në lëvizje.
Artistë si Esdeekid, Auxlua, Buta, Eko, Ledri, Mc Kresha e Lyrical Son dhe emra të tjerë të skenës muzikore shqiptare kanë ndezur atmosferën para performancës së shumëpritur të Lewis Capaldit.
Nata e dytë po karakterizohet edhe nga aktiviteti i pandërprerë në skenat anësore, ku muzika dhe energjia kanë vazhduar gjatë gjithë mbrëmjes.
Superylli i mbrëmjes së dytë, Lewis Capaldi, tashmë ka pushtuar skenën kryesore të Sunny Hill Festival, duke marrë menjëherë zemrat e publikut me interpretimin e tij emocional.
Këngëtari dhe kantautori skocez njihet për zërin e fuqishëm dhe baladat prekëse që kanë dominuar toplistat botërore teksa ai fitoi famë globale me hitin “Someone You Loved”, i cili u shndërrua në një nga këngët më të suksesshme të dekadës së fundit.
Ai njihet gjithashtu për këngë shumë të dashura nga publiku, si “Before You Go”, “Hold Me While You Wait”, “Forget Me”, “Pointless” dhe “Wish You The Best”.
Publiku në Prishtinë po e shijon në maksimum performancën e tij, ndërsa Capaldi po dëshmon edhe një herë se veçohet jo vetëm për interpretimin live, por edhe për humorin dhe komunikimin e afërt me fansat, duke krijuar një atmosferë të mirë e me shaka të llojit të tij në natën e dytë të festivalit.