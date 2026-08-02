Kërkohej për një vepër penale, shtetasja gjermane kapet nga Policia në aeroportin e Prishtinës

Një shtetase e Gjermanisë është arrestuar në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari”, pasi rezultonte në kërkim policor për veprën penale “shpërdorim i pasurisë së huaj”. Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti lidhet me një ngjarje të regjistruar më 23 shkurt 2026, ndërsa arrestimi i të dyshuarës është kryer më 1 gusht 2026.…

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02/08/2026 09:23

Një shtetase e Gjermanisë është arrestuar në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari”, pasi rezultonte në kërkim policor për veprën penale “shpërdorim i pasurisë së huaj”.

Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti lidhet me një ngjarje të regjistruar më 23 shkurt 2026, ndërsa arrestimi i të dyshuarës është kryer më 1 gusht 2026.

“Me 01.08.2026 është ndaluar e kërkuara femër shtetas e Gjermanisë, e cila ishte në kërkim policor lidhur me rastin ‘shpërdorim i pasurisë së huaj’. E dyshuara është intervistuar dhe me urdhër të prokurorit është liruar në procedurë të rregullt”, thuhet në raportin 24-orësh të Policisë së Kosovës.

Pas intervistimit, me vendim të prokurorit, e dyshuara është liruar në procedurë të rregullt. /Lajmi.net/

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