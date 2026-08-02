Sot do të ketë kufizime për kamionët mbi 20 tonë

Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se gjatë ditës së sotme do të ketë kufizime të përkohshme në qarkullim për automjetet e transportit të mallrave me masë mbi 20 tonë, për shkak të temperaturave të larta. Sipas njoftimit zyrtar, kufizimi është në fuqi në autoudhë nga ora 11:00 deri në 17:30, pasi temperaturat pritet…

Lajme

02/08/2026 09:26

Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se gjatë ditës së sotme do të ketë kufizime të përkohshme në qarkullim për automjetet e transportit të mallrave me masë mbi 20 tonë, për shkak të temperaturave të larta.

Sipas njoftimit zyrtar, kufizimi është në fuqi në autoudhë nga ora 11:00 deri në 17:30, pasi temperaturat pritet të arrijnë apo tejkalojnë 32 gradë Celsius.

Ndërkohë, në rrugët nacionale, rajonale dhe lidhëse, qarkullimi për këto kategori mjetesh lejohet pa kufizime.

Nga ky vendim përjashtohen automjetet e organeve të rendit dhe sigurisë publike, shërbimeve emergjente si dhe institucionet shëndetësore.

Ministria u ka bërë thirrje operatorëve dhe drejtuesve të automjeteve që të respektojnë kufizimet dhe të planifikojnë lëvizjet e tyre në përputhje me orarin e përcaktuar.

Artikuj të ngjashëm

August 2, 2026

Kërkohej për një vepër penale, shtetasja gjermane kapet nga Policia në...

August 2, 2026

Aksion në Zubin Potok, arrestohet edhe një i dyshuar për krime...

August 2, 2026

Përfundon me sukses operacioni në zonën e Jezercit, lokalizohen dhe shpëtohen...

August 2, 2026

Trump thotë se ka pezulluar sulmin ndaj Iranit

August 1, 2026

Trump nuk heq dorë nga Groenlanda: Mund të bëhet shteti i 51-të i SHBA-së

August 1, 2026

Situata me emigrantët në Spanjë, BE thërret mbledhje urgjente

Lajme të fundit

Kërkohej për një vepër penale, shtetasja gjermane kapet...

Aksion në Zubin Potok, arrestohet edhe një i...

Përfundon me sukses operacioni në zonën e Jezercit,...

E sulmoi me thikë ish-bashkëshorten, Policia arreston të...