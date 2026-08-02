Ndryshojnë çmimet e derivateve, nafta shtrenjtohet për një cent ndërsa benzina lirohet

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka publikuar çmimet maksimale të lejuara për shitjen e derivateve të naftës për ditën e sotme. Sipas njoftimit të ministrisë, çmimi maksimal i naftës është vendosur në 1.78 euro për litër, duke shënuar një rritje prej një centi krahasuar me ditën e kaluar, shkruan lajmi.net. Ndërkohë, çmimi maksimal…

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02/08/2026 09:36

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka publikuar çmimet maksimale të lejuara për shitjen e derivateve të naftës për ditën e sotme.

Sipas njoftimit të ministrisë, çmimi maksimal i naftës është vendosur në 1.78 euro për litër, duke shënuar një rritje prej një centi krahasuar me ditën e kaluar, shkruan lajmi.net.

Ndërkohë, çmimi maksimal i benzinës është përcaktuar në 1.50 euro për litër, që paraqet një ulje prej një centi në raport me çmimin e djeshëm.

Sa i përket gazit, çmimi maksimal i lejuar mbetet 0.60 euro për litër.

Ministria ka bërë të ditur se çmimet e reja do të hyjnë në fuqi nga ora 10:00 dhe do të jenë të vlefshme sipas afatit të përcaktuar për shitësit e derivateve në tregun e Kosovës. /Lajmi.net/

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