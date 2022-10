Përballja për një vend në turneun më të madh të CS: GO – BNE përballet me ekipin rus Bad News Eagles do të tentojë me çdo kusht fitoren sot, për ta arritur një vend në turneun më të madh për CS: GO. Përballë tyre do të jetë skuadra Spirit që renditet në vendin e 15 në ranglistën e përgjithshme. Sfida do të jetë “Best of 3”, që i bie se skuadrat do të…