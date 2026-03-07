Pensionohet futbollisti i njohur italian, Giacomo Bonaventura
Giacomo Bonaventura ka vendosur të pensionohet nga futbolli profesionist në moshën 36 vjeç, pas një karriere që përfshin Atalantën, Milanin, Fiorentinën dhe një periudhë të fundit me Al-Shabab në Arabinë Saudite, raporton Gianluca Di Marzio. Bonaventura reflektoi mbi karrierën e tij në një postim prekës në rrjetet sociale: “Nuk fillova kurrë të luaj futboll për…
Sport
Giacomo Bonaventura ka vendosur të pensionohet nga futbolli profesionist në moshën 36 vjeç, pas një karriere që përfshin Atalantën, Milanin, Fiorentinën dhe një periudhë të fundit me Al-Shabab në Arabinë Saudite, raporton Gianluca Di Marzio.
Bonaventura reflektoi mbi karrierën e tij në një postim prekës në rrjetet sociale: “Nuk fillova kurrë të luaj futboll për t’u bërë dikush. Fillova sepse, me një top në këmbë, ndihesha i lirë.”
Ai gjithashtu kujtoi kohën e tij te Atalanta dhe Milani:
“U rrita në Bergamo, Atalanta më formoi. Disiplina, puna e palodhur, përulësia. Pastaj erdhi Milani. San Siro, një rritje adrenaline që të futet brenda dhe nuk të ikën. Ndërtova një lidhje të fortë dhe u ndjeva pjesë e historisë së madhe të Rossonerëve.”
Dhe për përvojat e tij më vonë në Fiorentina dhe Riad:
“Pastaj Firence, Fiorentina. Katër sezone që nuk do t’i harroj kurrë. Një qytet i mrekullueshëm, tifozë të jashtëzakonshëm, një ngrohtësi e fortë. Së fundmi, Riad, një përvojë unike. Miq të rinj, një kulturë e ndryshme që më pasuroi si person.”
Bonaventura gjithashtu theksoi kohën e tij me ekipin kombëtar të Italisë.
“Dhe ekipi kombëtar, kjo është diçka e veçantë. Nuk mund ta shpjegosh me fjalë, thjesht e ndjen. Përfaqësimi i vendit tënd është një burim krenarie që të mbetet për gjithë jetën”, përfundoi ai.