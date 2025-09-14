Peci e ‘shantazhon’ Tahirin me ‘screenshots’, thoshte se i ka por nuk i publikonte: Mos fol për skandale, se nuk del në televizor më
Lajme
Faton Peci, kandidat i Guxos e Vetëvendosjes për Kryetar të Komunës së Mitrovicës, e “sulmoi” kundërshtarin e tij nga PDK, Arian Tahirin me disa “screenshots”.
Kjo erdhi pasi ky i fundit ia përmendi skandalet e tij me nga 100 mijë euro për familjarët e Fitore Pacollit.
Peci në ATV tha se i ka disa ‘screenshota’, të cilat nuk i publikoi.
Debati:
Peci: “Tani nuk të kursej hiç, deri n’fund shkoj. Nalu ma mirë, se i shkoj deri në fund me skandale, nuk del në televizor mo. Mos fol për skandale, se nuk del në televizor mo.”
Tahiri: “O vallahi, gjith.”
Peci: O ti qes screenshotat
Tahiri: Çfarë screenshota bre?
Peci: Nalu qetu, se del keq. Jo keq po s’del ne televizor ma.
Tahiri: Jo vallahi, s’dal keq, as hiç. Në asnjë verzion unë s’dal keq. Paqt dhe mirë. Gjithmonë.
Kur gazetari e pyeti se a është veprër penale ai screen shot, Peci nuk tha asgjë me rëndësi: Mos të vazhdon ma anej…