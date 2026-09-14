“PDK u tradhtua nga Albin Kurti dhe Vetëvendosja”, Kabashi-Ramaj: Nuk është dëmtuar PDK-ja, por Republika e Kosovës
Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Besa Kabashi-Ramaj, ka deklaruar se situata e krijuar rreth konstituimit të Kuvendit nuk duhet të shihet si një dëm i shkaktuar vetëm ndaj PDK-së, por si një çështje që, sipas saj, po e dëmton Republikën e Kosovës. Duke folur në emisionin “Five” në TV Dukagjini, Kabashi-Ramaj ka thënë se…
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Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Besa Kabashi-Ramaj, ka deklaruar se situata e krijuar rreth konstituimit të Kuvendit nuk duhet të shihet si një dëm i shkaktuar vetëm ndaj PDK-së, por si një çështje që, sipas saj, po e dëmton Republikën e Kosovës.
Duke folur në emisionin “Five” në TV Dukagjini, Kabashi-Ramaj ka thënë se PDK-ja është duke i ndjekur të gjitha procedurat institucionale për të kundërshtuar atë që e konsideron si veprim kundërkushtetues në procesin e konstituimit të Kuvendit.
“Jemi duke i ndjekur të gjitha procedurat që vendi ynë të vazhdojë të mos thellohet në një veprim kundërkushtetues, siç ka dashur Albin Kurti me e dërgu”, ka deklaruar ajo.
Kabashi-Ramaj ka kritikuar Kurtin dhe Lëvizjen Vetëvendosje, duke pretenduar se PDK-ja është tradhtuar nga ta.
“Është fatkeqësi që PDK u tradhtua nga Albin Kurti dhe nga Vetëvendosje, që Kosova udhëhiqet nga një njeri i pabesë”, ka thënë ajo.
Megjithatë, deputetja e PDK-së ka theksuar se në këtë situatë dëmi, sipas saj, nuk është vetëm politik apo partiak.
“Nuk është dëmtuar PDK-ja për mosvotimin e nënkryetarëve, por është dëmtuar Republika e Kosovës. Kjo çka po i ndodh Republikës së Kosovës është e paprecedent”, është shprehur Kabashi-Ramaj.
Ajo ka thënë se PDK-ja do të vazhdojë të ndërmarrë veprime për të rikthyer, siç e ka quajtur ajo, kushtetutshmërinë në vend.
“Vazhdimisht PDK-ja të gjitha veprimet i ka ndërmarrë për me rivendosë kushtetutshmërinë në vend”, ka deklaruar deputetja.
Kabashi-Ramaj ka insistuar se Kushtetuta nuk mund të varet nga interpretimet politike të partive, duke e cilësuar atë si aktin më të lartë juridik që duhet të respektohet nga të gjithë.
“Kushtetuta e Kosovës nuk varet prej interpretimit politik të asnjë partie politike. Është mbi të gjithë ne dhe ne të gjithë i shërbejmë asaj”, ka thënë ajo.
Sipas Kabashi-Ramajt, PDK-ja do të vazhdojë t’i ndjekë të gjitha rrugët institucionale për të kundërshtuar veprimet që i konsideron në kundërshtim me Kushtetutën, ndërsa ka paralajmëruar se procesi i konstituimit të Kuvendit mund të përfundojë edhe në Gjykatën Kushtetuese.