Hamza takohet me ambasadorin e BE-së, diskutojnë integrimin e Kosovës dhe reformat

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Bedri Hamza, është takuar të hënën me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Kosovë, Dirk Schuebel. Në takim është diskutuar për procesin e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, reformat e nevojshme, si dhe rëndësinë e ruajtjes së stabilitetit dhe sigurimit të prosperitetit për qytetarët. Sipas njoftimit të BE-së,…

Lajme

14/09/2026 18:44

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Bedri Hamza, është takuar të hënën me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Kosovë, Dirk Schuebel.

Në takim është diskutuar për procesin e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, reformat e nevojshme, si dhe rëndësinë e ruajtjes së stabilitetit dhe sigurimit të prosperitetit për qytetarët.

Sipas njoftimit të BE-së, palët kanë shkëmbyer pikëpamje mbi nevojën që integrimi evropian i Kosovës dhe reformat përkatëse të kenë prioritet.

“BE-ja ka qenë partneri më i fuqishëm i Kosovës që nga viti 1999 dhe do të vazhdojë angazhimin me të gjithë aktorët politikë”, thuhet në njoftim.

Takimi vjen në kuadër të angazhimit të Bashkimit Evropian për të bashkëpunuar me aktorët politikë në Kosovë në çështjet që lidhen me integrimin evropian dhe zhvillimin e vendit. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 14, 2026

Çitaku kritikon Kurtin: Ka problem me mungesën e rolit të tij në histori

September 14, 2026

“Nga udhëheqës në pjesëmarrës në NPK” – Bajraktari vë në pikëpyetje...

September 14, 2026

Bekim Sejdiu tërhiqet nga gara për president: Nuk sigurova mbështetjen e...

September 13, 2026

Trump thotë se do t’i heqë të gjitha tarifat për uiskin...

September 11, 2026

Trump: 11 shtatori nuk harrohet kurrë

September 11, 2026

Ndërron jetë princesha e Norvegjisë, dy ditë pasi mori pjesë në...

Lajme të fundit

Çitaku kritikon Kurtin: Ka problem me mungesën e rolit të tij në histori

“Nga udhëheqës në pjesëmarrës në NPK” – Bajraktari...

Bekim Sejdiu tërhiqet nga gara për president: Nuk...

Gola: Pretendimet për tensione ndëretnike në Kosovë duhen...