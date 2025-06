PDK nesër do të mbajë Konventën e Përgjithshme Partia Demokratike e Kosovës nesër do të mbajë Konventën e Përgjithshme, të njëmbëdhjetën me radhë. Në njoftimin e lëshuar për media thuhet se kjo Konventë do të mbahet në Klan Arena, duke filluar 11:30. PDK thekson se mediat mund të marrin pamje në fillim të Konventës dhe ta përcjellin fjalimin hyrës të kryetarit Memli Krasniqi.…