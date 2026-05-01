Mësohet skuadra e parë e cila inkuadrohet në Serie A

Sport

01/05/2026 18:00

Venezia është skuadra e parë e cila është inkuadruar në Serie A.

Të udhëhequr nga trajneri Giovanni Stoppa, Venizia është ngritur në elitën e futbollit italian.

Kur ka mbetur edhe një ndeshje në Serie B, Venezia barazoi sot Spezian, dhe renditet në vendin e parë me 79 pikë, një më shumë se Frosinone dhe katër më shumë se Monza, duke siguruar matematikisht inkuadrimin në Serie A.

