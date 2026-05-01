Krimineli i luftës Ratko Mlladiç që u dënua për gjenocid është “pranë vdekjes”, avokatët kërkojnë lirimin e tij nga burgu
Avokatët që përfaqësojnë kriminelin e dënuar të luftës nga serbët e Bosnjës, Ratko Mlladiç, janë në pritje të një vendimi nga një gjykatë e OKB-së për kërkesën e tyre që ai të lirohet nga burgu në Hagë, me arsyetimin se është në fund të jetës së tij.
Bota
Avokatët që përfaqësojnë kriminelin e dënuar të luftës nga serbët e Bosnjës, Ratko Mlladiç, janë në pritje të një vendimi nga një gjykatë e OKB-së për kërkesën e tyre që ai të lirohet nga burgu në Hagë, me arsyetimin se është në fund të jetës së tij.
Mlladiç, 84 vjeç, u dënua me burgim të përjetshëm në vitin 2017 për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftërave në ish-Jugosllavi midis viteve 1992 dhe 1995. Dënimi për njeriun e njohur si “Kasapi i Bosnjës” u la në fuqi pas apelit në vitin 2021, raporton BBC.
Në një parashtresë të detajuar drejtuar gjykatës të premten, avokatët e tij thanë se Mlladiç ka qenë për një kohë të gjatë i shtrirë në shtrat ose në karrocë me rrota.
Ata shtuan se ai ka pësuar një goditje të dyshuar në tru gjatë një telefonate me djalin e tij, gjë që e ka lënë pothuajse të paaftë për të folur.
Sipas tyre, dy mjekë e kanë vlerësuar gjendjen e tij si të rëndë dhe “rreziku për vdekje të afërt është i lartë”, ndërsa avokatët kanë kërkuar lirimin e menjëhershëm të përkohshëm ose me kusht në një spital ose hospice ku flitet gjuha serbe.
Nënkuptohet se ekipi mbrojtës i Mlladiç po kërkon kthimin e tij në shtëpi, dhe ministri serb i Drejtësisë, Nenad Vujic, ka bërë të qartë se qeveria e tij është e gatshme të japë garanci për gjykatën nëse ai lirohet.
Gjyqtarja Graciela Gatti Santana ka kërkuar një vlerësim të pavarur shëndetësor, i cili pritej të paraqiste gjetjet të premten.
Mlladiç komandoi forcat serbe të Bosnjës në vitet 1990 kundër ushtrive kroate të Bosnjës dhe boshnjakëve (myslimanëve boshnjakë), gjatë një lufte në të cilën trupat e tij kryen “spastrim etnik” në Bosnje-Hercegovinë, rrethuan qytetin kryesor Sarajevë duke shkaktuar vdekjen e më shumë se 10,000 njerëzve, dhe kryen masakrën e 8,000 burrave dhe djemve në Srebrenicë.
Mlladiç u zhduk në vitin 1995 dhe u gjet vetëm në Serbinë rurale në vitin 2011, pas 16 vitesh në arrati. Ai doli në gjyq në Hagë në vitin 2012 dhe u dënua në vitin 2017.
Ai mbahet në një qendër paraburgimi të Kombeve të Bashkuara që nga viti 2011, por avokatët e tij argumentojnë se kjo njësi dhe spitali i burgut nuk janë të mjaftueshme për t’i ofruar kujdesin e nevojshëm, dhe se mbajtja e tij në paraburgim përbën “ndëshkim mizor dhe çnjerëzor” dhe nuk shërben më për asnjë qëllim.
Grupet boshnjake që përfaqësojnë viktimat dhe të mbijetuarit e kundërshtojnë fuqishëm lirimin e ish-komandantit serb të Bosnjës nga burgu, duke e parë atë si një “taktikë ligjore” dhe jo si një kërkesë humanitare. Ata kanë paralajmëruar gjykatën e OKB-së se ekipi i tij mbrojtës ka bërë përpjekje të ngjashme të përsëritura prej vitesh.
Avokatët e tij kërkuan lirimin në korrik 2025, por kjo u refuzua; më pas, në nëntor 2025, ata kërkuan pa sukses një lirim të përkohshëm për të marrë pjesë në një ceremoni përkujtimore për një anëtar të familjes.
Djali i Mlladiçit, Darko, u tha mediave serbe se nuk ka pasur ndryshime në gjendjen shëndetësore të babait të tij dhe se planifikon ta vizitojë atë në spitalin e burgut javën e ardhshme.
Gjyqtarja Graciela Gatti Santana tha se kishte kërkuar nga ekspertët mjekësorë të vlerësojnë gjendjen aktuale të tij dhe mundësitë për trajtim të mëtejshëm, si dhe nëse jetëgjatësia e tij mund të përcaktohet dhe nëse kujdesi që po merr në paraburgim është i mjaftueshëm.