Pas shpërndarjes së Kuvendit, Albulena Haxhiu takohet me kryetarin e KQZ-së

29/04/2026 14:10

Ushtruesja e detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu, ka pritur në takim kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, (KQZ) Kreshnik Radoniqi, pas zhvillimeve të fundit politike dhe shpërndarjes së Kuvendit.

Takimi është mbajtur në një kohë kur pritet shpallja e zgjedhjeve të parakohshme, pas shpërndarjes së legjislaturës së dhjetë dhe kalimit të vendit në një fazë të re institucionale.

Pas shpërndarjes së Kuvendit në mesnatë, vendi pritet të shkojë në zgjedhje të reja brenda afateve kushtetuese, ndërsa KQZ do të ketë rol kyç në administrimin e gjithë procesit zgjedhor, përfshirë përshtatjen e afateve dhe organizimin teknik të zgjedhjeve. /Lajmi.net/

