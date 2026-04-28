89-vjeçari shkakton terror në Greqi, plagos 5 persona në zyrën e sigurimeve dhe në një gjykatë, mbetet në arrati
Një i moshuar 89-vjeçar kreu një sulm më armë në Entin e Sigurimeve Kombëtare Shoqërore të Greqisë në Kerameikos me një pushkë gjahu, duke plagosur një punonjës dhe më pas mori një taksi duke fshehur armën, mbërriti në Gjykatën e Apelit në Loukareos, qëlloi dhe plagosi katër nëpunëse të tjera femra të Gjykatës së Shkallës së Parë.
Dhe pas të gjitha këtyre, ai mbetet i arratisur. Më konkretisht, 89-vjeçari, i cili thuhet se është mbledhës mbeturinash dhe vuan nga probleme psikologjike, më parë hyri me forcë në një ndërtesë të EFKA-së në Kerameikos, u ngjit në katin e katërt dhe qëlloi një punonjës në këmbë.
Më pas ai shkoi në Gjykatën e Apelit të Athinës, ku qëlloi dhe plagosi katër gra. Kjo është një distancë prej afërsisht pesë kilometrash, të cilën, sipas informacioneve fillestare, ai e përshkroi me taksi, duke e fshehur pushkën në xhaketë.
Pasi qëlloi, ai e la armën në një fotokopjues dhe u zhduk. Në vendngjarje u thirr një ambulancë dhe dy motorë EKAB, të cilët transportuan të gjithë të plagosurit në urgjencë.
“Sapo po dilja nga Gjykata e Shkallës së Parë dhe pashë shumë kolegë duke vrapuar. Një koleg doli dhe na paralajmëroi se kishte një armë dhe se po qëlloheshin të shtëna. Ajo që ndodhi ishte se një burrë i moshuar me një pallto blu hyri në zyrën 23, qëlloi tre herë në dysheme, e la pushkën në fotokopjues dhe u zhduk”, tha një avokat praktikant./TCH/