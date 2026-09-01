Pas marrëveshjes me VV-në, mblidhet Kryesia e LDK-së për kandidaturën e Bekim Sejdiut

Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës do të mblidhet sot në zyrat e partisë në Prishtinë, pas marrëveshjes së arritur me Lëvizjen Vetëvendosje për kandidaturën e përbashkët të Bekim Sejdiut për president të Kosovës. Mbledhja do të nis në orën 14:00 në zyret e LDK-së. Ndërkohë, Grupi Parlamentar i partisë do të zhvillojë bisedime me…

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01/09/2026 10:58

Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës do të mblidhet sot në zyrat e partisë në Prishtinë, pas marrëveshjes së arritur me Lëvizjen Vetëvendosje për kandidaturën e përbashkët të Bekim Sejdiut për president të Kosovës.

Mbledhja do të nis në orën 14:00 në zyret e LDK-së.

Ndërkohë, Grupi Parlamentar i partisë do të zhvillojë bisedime me fillim nga ora 16:00.

Kryetari Lumir Abdixhiku ka kërkuar që pa vonesa të konstituohet Kuvendi, të formohet Qeveria e re dhe të votohet Sejdiu për president.

Marrëveshja mes LDK-së dhe LVV-së synon t’i japë fund ngërçit politik në vend./Lajmi.net/

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