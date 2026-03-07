Pas lëndimit, Ronaldo publikon foto nga rikuperimi i tij
Sport
Cristiano Ronaldo ka pësuar së fundmi një lëndim të ri.
Ai u detyrua të lë fushën në minutën e 81-të, ndaj Al Fayhas javën e kaluar.
Ndërsa “CR7”, gjatë rikuperimit të tij postoi një foto në “X”, duke i dhënë edhe përkrahje skuadrës së tij, e cila do të luaj ndaj Neom SC.
“Po shërohem dhe jam gati ta shikoj ndeshjen sot. Forca Al Nassr”, shkroi Ronaldo.
Ndeshja e sotme luhet në orën 20:00.