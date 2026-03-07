Pas lëndimit, Ronaldo publikon foto nga rikuperimi i tij

Cristiano Ronaldo ka pësuar së fundmi një lëndim të ri. Ai u detyrua të lë fushën në minutën e 81-të, ndaj Al Fayhas javën e kaluar. Ndërsa “CR7”, gjatë rikuperimit të tij postoi një foto në “X”, duke i dhënë edhe përkrahje skuadrës së tij, e cila do të luaj ndaj Neom SC. “Po shërohem…

Sport

07/03/2026 16:38

Cristiano Ronaldo ka pësuar së fundmi një lëndim të ri.

Ai u detyrua të lë fushën në minutën e 81-të, ndaj Al Fayhas javën e kaluar.

Ndërsa “CR7”, gjatë rikuperimit të tij postoi një foto në “X”, duke i dhënë edhe përkrahje skuadrës së tij, e cila do të luaj ndaj Neom SC.

“Po shërohem dhe jam gati ta shikoj ndeshjen sot. Forca Al Nassr”, shkroi Ronaldo.

Ndeshja e sotme luhet në orën 20:00.

Artikuj të ngjashëm

March 7, 2026

Super Fisnik Asllani, realizon golin e radhës në Bundesliga

March 7, 2026

Kush nuk e pa golin e dytë të Muriqit ndaj Osasunës,...

March 7, 2026

Pensionohet futbollisti i njohur italian, Giacomo Bonaventura

Lajme të fundit

Trump paralajmëroi Iranin se sot do ta godasë rëndë

Rashiq: Nuk dështoi zgjedhja e presidentit, por skadoi mandati i Vjosa Osmanit

Prezantohet ministri i ri i Mbrojtjes, Vengu: Shqipëria, në duar të sigurta

Super Fisnik Asllani, realizon golin e radhës në Bundesliga