Pas koncertit në Stuttgart, Yll Limani: Ka qenë një mbrëmje me shumë emocione
Yll Limani ka reaguar pas koncertit të mbajtur në Stuttgart, duke ndarë me ndjekësit emocionet e përjetuara gjatë mbrëmjes dhe duke falënderuar publikun për dashurinë dhe mbështetjen e treguar. Për këngëtarin, kjo mbrëmje shënon edhe nisjen e fazës së turneut të tij, një tjetër etapë në rrugëtimin muzikor që po e çon atë pranë fansave…
ShowBiz
Yll Limani ka reaguar pas koncertit të mbajtur në Stuttgart, duke ndarë me ndjekësit emocionet e përjetuara gjatë mbrëmjes dhe duke falënderuar publikun për dashurinë dhe mbështetjen e treguar.
Për këngëtarin, kjo mbrëmje shënon edhe nisjen e fazës së turneut të tij, një tjetër etapë në rrugëtimin muzikor që po e çon atë pranë fansave në qytete të ndryshme.
Përmes një postimi në Instagram, Ylli ka shprehur lumturinë për atmosferën e krijuar në koncert dhe për pjesëmarrjen e madhe të fansave, të cilët e kanë shoqëruar gjatë gjithë mbrëmjes.
“Stuttgart, faleminderit shumë për dashninë! Jom shumë i lumtur që bashkë me krejt juve e fillum fazën e tretë të këtij tour-i”, ka shkruar ai.
Artisti ka treguar se koncerti ka qenë një mbrëmje e veçantë dhe plot emocione për të, derisa edhe i dedikoi këngën “Kthem” ish-krerëve të UÇK-së në Hagë.
“Ka qenë ni mbramje me shumë emocione për mu. Ju falenderoj secilit që keni ardhë e e keni nda atë emocion me mu. Ju dua”, ka shkruar më tej Limani.
Pas Stuttgartit, turneu i tij do të vazhdojë së shpejti në Itali, ku pritet të takohet sërish me fansat shqiptarë dhe publikun që e ndjek muzikën e tij.
Më pas, Ylli do të udhëtojë edhe drejt New York-ut, duke vazhduar kështu serinë e koncerteve dhe fazën e re të turneut të tij.