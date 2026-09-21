Alaudini publikon një foto nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova, ka një mesazh
Moderatori Alaudin Hamiti ka publikuar një foto nga shtëpia e famshme e Big Brother VIP Kosova, me të cilën ka zgjuar kureshtjen e publikut. Në postimin e tij, shihet një pjesë të hyrjes së shtëpisë më të madhe në vend” duke i pyetur ndjekësit: A e mbani në mend? Fansat janë në pritje për edicionin…
ShowBiz
Moderatori Alaudin Hamiti ka publikuar një foto nga shtëpia e famshme e Big Brother VIP Kosova, me të cilën ka zgjuar kureshtjen e publikut.
Në postimin e tij, shihet një pjesë të hyrjes së shtëpisë më të madhe në vend” duke i pyetur ndjekësit: A e mbani në mend?
Fansat janë në pritje për edicionin e pestë të spektaklit më të ndjekur në shqiptari, që padyshim edhe këtë herë do të thyejë rekordet e shikueshmërisë.