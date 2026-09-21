Zjarr në një zonë të KEK-ut në magjistralen Prishtinë-Pejë, zjarrfikësit: Po digjen mbetje të hirit

Një vatër zjarri është aktivizuar në hapësirat e Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), ku janë përfshirë mbetje të hirit brenda perimetrit të kësaj korporate. Lidhur me ngjarjen, komandanti i Brigadës së Zjarrfikësve për rajonin e Prishtinës, Abdusamed Shkodra, ka bërë të ditur për Klankosova se ekipet ndodhen në terren dhe po ndërhyjnë për izolimin e…

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21/09/2026 23:47

Një vatër zjarri është aktivizuar në hapësirat e Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), ku janë përfshirë mbetje të hirit brenda perimetrit të kësaj korporate.

Lidhur me ngjarjen, komandanti i Brigadës së Zjarrfikësve për rajonin e Prishtinës, Abdusamed Shkodra, ka bërë të ditur për Klankosova se ekipet ndodhen në terren dhe po ndërhyjnë për izolimin e plotë të zjarrit.

Sipas Shkodrës, situata është nën kontroll dhe nuk paraqet rrezik për vendbanimet përreth apo jetën e qytetarëve.

Nga raportimet e ekipit në terren që është duke ndërhyrë, bëhet fjalë për zonën e KEK-ut, përkatësisht mbetje të hirit të tyre, dhe zjarri është brenda perimetrit të korporatës. Nuk ka ndonjë rrezik për djegie të shtëpive apo rrezik për jetën e njerëzve. konfirmimin zyrtar për zjarrin, e kemi pranuar rreth orës 22:30“ tha Shkodra.

Ai gjithashtu shtoi se ekipet e zjarrfikësve kanë intervenuar në këtë lokacion edhe më herët gjatë ditës.

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