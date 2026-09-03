Pas ceremonisë së varrimit, motra e Laurent Krasniqit del me reagim prekës: Nuk e di se si ka me vazhdu jetën pa ty vëllau jem

Influenceri i njohur Laurent Krasniqi është përcjellë sot për në banesën e fundit, pasi humbi jetën tragjikisht një ditë më parë si pasojë e një aksidenti me motor. Lajmi për ndarjen e tij të parakohshme nga jeta ka tronditur thellësisht familjarët, miqtë dhe mijëra ndjekësit e tij në rrjetet sociale. Të prekur nga kjo humbje…

ShowBiz

03/09/2026 20:53

Influenceri i njohur Laurent Krasniqi është përcjellë sot për në banesën e fundit, pasi humbi jetën tragjikisht një ditë më parë si pasojë e një aksidenti me motor.

Lajmi për ndarjen e tij të parakohshme nga jeta ka tronditur thellësisht familjarët, miqtë dhe mijëra ndjekësit e tij në rrjetet sociale.

Të prekur nga kjo humbje e madhe, ndjekësit kanë shprehur ngushëllimet e tyre të përzemërta dhe dhimbjen për ikjen e tij të papritur.

Pas ceremonisë së varrimit, motra e Laurentit e ka kujtuar atë përmes një fotografie dhe një shkrimi mjaft prekës në Instagram.

“Oj dashnia e motrës që ma thajte shpirtin, s’di qysh kom me vazhdu me jetu pa ty, vllau jem”, ka shkruar ajo, duke përcjellë dhimbjen e madhe që ka lënë kjo tragjedi në familjen e tyre.

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