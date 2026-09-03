Zemaj “godet” Abdixhikun: Ata që marrin rezultat të dobët duhet me lëshu rrugë

Deputeti i LDK-së, Armend Zemaj, ka folur për zhvillimet e fundit në parti. Ai ka thënë se dorëheqja e Lumir Abdixhikut duhej të kishte ardhur pas rezultateve të dobëta. Zemaj tha se gjatë gjithë karrierës së tij politike e ka thënë këtë, se kushdo që nuk nuk ka sukses në rezultate duhet të lëshojë rrugë.…

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03/09/2026 21:25

Deputeti i LDK-së, Armend Zemaj, ka folur për zhvillimet e fundit në parti.

Ai ka thënë se dorëheqja e Lumir Abdixhikut duhej të kishte ardhur pas rezultateve të dobëta.

Zemaj tha se gjatë gjithë karrierës së tij politike e ka thënë këtë, se kushdo që nuk nuk ka sukses në rezultate duhet të lëshojë rrugë.

“Vazhdoj me mendu që ata që marrin rezultat të dobët, një hërë, dy herë, tri herë – duhet me lëshu rrugë dhe këtë nuk e fshehi”, ka thënë ai ndër të tjera në “Pressing”.

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