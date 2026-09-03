Gjesti, Gimbo dhe Selin të pranishëm në lamtumirën e fundit të Laurentit

Në Llukar të Prishtinës, sot është zhvilluar ceremonia e varrimit të Laurent Krasniqit, ku për t’i dhënë lamtumirën e fundit janë mbledhur familjarë, miq, kolegë dhe shumë qytetarë. Në mesin e të pranishmëve janë parë edhe disa nga figurat e njohura, mes tyre Gjesti, Selin dhe Gimbo. Prania e tyre ka tërhequr vëmendjen, veçanërisht ajo…

ShowBiz

03/09/2026 18:12

Në Llukar të Prishtinës, sot është zhvilluar ceremonia e varrimit të Laurent Krasniqit, ku për t’i dhënë lamtumirën e fundit janë mbledhur familjarë, miq, kolegë dhe shumë qytetarë.

Në mesin e të pranishmëve janë parë edhe disa nga figurat e njohura, mes tyre Gjesti, Selin dhe Gimbo.

Prania e tyre ka tërhequr vëmendjen, veçanërisht ajo e Gjestit, i cili kishte ndarë me Laurent Krasniqin qëndrimin në edicionin e tretë të Big Brother VIP Kosova.

Të dy kishin kaluar së bashku disa javë brenda shtëpisë së BBVK3, duke krijuar një raport gjatë eksperiencës televizive.

Laurent Krasniqi, i njohur si TikToker dhe ish-banor i BBVK3, u nda tragjikisht nga jeta pas një aksidenti me motor gjatë natës së mbrëmshme.

Sot, në vendlindjen e tij, familjarët, miqtë dhe të gjithë ata që e njohën, u mblodhën për ta përcjellë në banesën e fundit dhe për t’i dhënë lamtumirën e fundit.

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