Pas 18 ndeshjeve, Man City pas tre viteve pëson humbjen e parë në grupe

Golat nga Idrissa Gueye dhe Lionel Messi ishin të mjaftueshme që PSG të arkëtoi pikët e plota, shkruan lajmi.net.

Sidoqoftë, OptaJoe, raporton se kjo është humbje e parë e Cityt në grupe pas tre viteve.

Në shtatorin e 2018, City u mposht nga Lyon me rezultat 2 – 1 dhe që nga atëherë kanë qenë të pamposhtur në 18 ndeshje.

Manchester City momentalisht renditët i treti në grup me tre pikë./Lajmi.net/

1 – Manchester City have suffered their first UEFA Champions League group stage defeat since September 2018, when they lost 2-1 to Lyon; they had been unbeaten in 18 such games coming into tonight. Halted. pic.twitter.com/C3bMBpRjyd

— OptaJoe (@OptaJoe) September 28, 2021