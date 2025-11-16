Pas 10 vitesh mungesë, Mirsa Kërqeli po rikthehet në muzikë – do të fillojë të këndojë edhe në dasma
Pas një mungese prej një dekade, Mirsa Kërqeli po rikthehet fuqishëm në skenën muzikore. Edhe gjatë periudhës kur nuk ishte aktive, këngët e saj vazhduan të dëgjoheshin, ndërsa fansat gjithmonë prisnin një rikthim – i cili tashmë po realizohet në fund të vitit 2025. Këngëtarja ka ripunuar së fundmi këngën “Ëndërr” dhe paralajmëron se kjo…
ShowBiz
Pas një mungese prej një dekade, Mirsa Kërqeli po rikthehet fuqishëm në skenën muzikore. Edhe gjatë periudhës kur nuk ishte aktive, këngët e saj vazhduan të dëgjoheshin, ndërsa fansat gjithmonë prisnin një rikthim – i cili tashmë po realizohet në fund të vitit 2025.
Këngëtarja ka ripunuar së fundmi këngën “Ëndërr” dhe paralajmëron se kjo është vetëm fillimi i një serie projektesh të reja artistike. Ajo punon intensivisht për të sjellë materiale të reja, pa harruar stilin dhe identitetin që fansat e kanë njohur dhe dashur, transmeton lajmi.net.
Në intervistat e fundit, Mirsa bëri të ditur se së shpejti do të jetë e pranishme edhe në dasma, ku do të këndojë për publikun.
“Edhe me popullore, sigurisht që do të më shihni”, tha ajo në Prive, duke theksuar se rikthimi i saj do të jetë gjithëpërfshirës dhe i përkushtuar për adhuruesit e saj besnikë./lajmi.net/