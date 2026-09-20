Ramush Haradinaj ngjitet në majën e Rupës, shoqërohet nga të rinjtë me flamuj të UÇK-së
Ish-kryetari i Aleancës, Ramush Haradinaj, ditën e sotme të vikendit e ka shfrytëzuar për të dalë në mal. Haradinaj ka publikuar një video në Facebook, ku ka bërë të ditur se është ngjitur në majën e Rupës. Në pamje shihet i shoqëruar nga një grup të rinjsh, ndërsa aty valon edhe flamuri i UÇK-së. Të…
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Ish-kryetari i Aleancës, Ramush Haradinaj, ditën e sotme të vikendit e ka shfrytëzuar për të dalë në mal.
Haradinaj ka publikuar një video në Facebook, ku ka bërë të ditur se është ngjitur në majën e Rupës.
Në pamje shihet i shoqëruar nga një grup të rinjsh, ndërsa aty valon edhe flamuri i UÇK-së.
Të rinjtë edhe vet ai mbanin edhe flamuj me mbishkrimin “Liria ka emër”, si dhe flamuj me fotografitë e ish-krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli.