Ish-fituesi i “Big Brother Albania” bëhet baba për herë të parë

Ish-fituesi i edicionit të tetë të reality show-t “Big Brother Albania”, Vesel Kurtishaj, është bërë baba për herë të parë. Lajmi i ëmbël është bërë i ditur përmes postimeve të tyre në rrjetet sociale. Çifti ka mirëpritur në jetë një vajzë, të cilën e kanë pagëzuar me emrin Ema. Në pamjet e shpërndara nga spitali,…

ShowBiz

19/09/2026 11:46

Ish-fituesi i edicionit të tetë të reality show-t “Big Brother Albania”, Vesel Kurtishaj, është bërë baba për herë të parë.

Lajmi i ëmbël është bërë i ditur përmes postimeve të tyre në rrjetet sociale.

Çifti ka mirëpritur në jetë një vajzë, të cilën e kanë pagëzuar me emrin Ema.

Në pamjet e shpërndara nga spitali, partnerja e tij, Rrezja, ka publikuar një foto ku Veseli shihet pranë të voglës së tyre, shoqëruar me mbishkrimin e ngrohtë:

“Një jetë e tërë në një fotografi”.

Screenshot

Po ashtu, janë publikuar edhe pamje nga dhoma e përgatitur me tullumbace dhe lule rozë, ku shkruhet “Mirë se erdhe, Ema”.

Ky moment i bukur vjen vetëm pak muaj pas dasmës së tyre, duke kurorëzuar dashurinë e çiftit me ardhjen në jetë të vajzës së tyre.

Artikuj të ngjashëm

September 18, 2026

Ish-e dashura e Liam Payne fejohet me yllin e “Dancing on Ice”, Sonny Jay

September 18, 2026

Krejtësisht në fshehtësi, Marin bëhet sërish baba dhe kjo është gjinia...

September 18, 2026

Brenda chat-it të bisedave të Selin dhe Gimbos në WhatsApp

September 18, 2026

Kim Kardashian shtrohet në spital, sëmundja që i mori jetën babait...

Lajme të fundit

Zyrtare: Donat Rrudhani jashtë grumbullimit të Kosovës

Veteranët pritet të protestojnë sërish javën e ardhshme,...

JO NË EMRIN TIM – Vazhdon protesta kundër...

“UÇK s’luftoi jashtë Kosovës, ajo mbrojti oxhaqet e...