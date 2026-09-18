Ish-e dashura e Liam Payne fejohet me yllin e “Dancing on Ice”, Sonny Jay
Danielle Peazer, ish-e dashura e këngëtarit të ndjerë Liam Payne, ka njoftuar fejesën me yllin e “Dancing on Ice”, Sonny Jay. Propozimi për martesë u bë në Ibiza, ndërsa çifti ndau me ndjekësit fotografi nga momenti romantik në majë të një shkëmbi. Danielle dhe Sonny janë në lidhje prej më shumë se tre vitesh dhe…
ShowBiz
Danielle Peazer, ish-e dashura e këngëtarit të ndjerë Liam Payne, ka njoftuar fejesën me yllin e “Dancing on Ice”, Sonny Jay.
Propozimi për martesë u bë në Ibiza, ndërsa çifti ndau me ndjekësit fotografi nga momenti romantik në majë të një shkëmbi.
Danielle dhe Sonny janë në lidhje prej më shumë se tre vitesh dhe së bashku kanë një vajzë dyvjeçare, shkruan DailyMail.
Pas publikimit të lajmit, miq dhe emra të njohur të showbiz-it, mes tyre Holly Ramsay, Mollie King dhe Fleur East, i uruan çiftit për hapin e ri.
Danielle shoqëroi fotografitë me një mesazh emocional, duke shkruar se aty është përgjithmonë me personin që e bëri të besojë në dashurinë e vërtetë. Urimet vazhduan edhe nga Lottie Tomlinson, Myleene Klass dhe Marvin Humes.
Për Sonny Jay, kjo është fejesa e dytë. Ai ishte më parë i fejuar me Lauren Faith, me të cilën ishte në lidhje për pesë vjet.
Çifti njoftoi ndarjen në vitin 2022, duke thënë se do të vazhdonin të kishin dashuri dhe respekt për njëri-tjetrin.
Lajmi për fejesën vjen ndërsa Danielle ka kaluar një periudhë të vështirë pas vdekjes së ish-partnerit të saj, Liam Payne, i cili ndërroi jetë në vitin 2024, në moshën 31-vjeçare, pasi ra nga ballkoni i një hoteli në Buenos Aires.