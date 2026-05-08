Paris Guri: Vjosa Osmani erdhi në LDK që ta mposhtim një të keqe shumë të madhe

Anëtari i Kryesisë së LDK-së, Paris Guri ka folur për rikthimin e Vjosa Osmanit në LDK. Ai ka thënë se i vjen mirë që Osmani është rikthyer dhe se LDK bashkë me të do ta “luftojnë një të keqe shumë të madhe”. “Është koha për një përbashkim, dhe është koha të bëhemi gjithë bashkë që…

Lajme

08/05/2026 17:32

“Është koha për një përbashkim, dhe është koha të bëhemi gjithë bashkë që ta mundim një të keqe shumë më të madhe. Rikthimi i Osmanit është lajm i mirë për LDK dhe Kosovën”, ka thënë ai në T7.

