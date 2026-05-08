Bashkim Ramosaj rizgjidhet kryetar i Degës së AAK-së në Deçan
Bashkim Ramosaj është rizgjedhur kryetar i Degës së Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në Deçan edhe për një mandat katërvjeçar.
Lajmin e ka bërë të ditur kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj, i cili tha se rizgjedhja e Ramosajt erdhi në një atmosferë unifikuese dhe mobilizimi të madh gjatë Kuvendit Zgjedhor të Degës.
“Ky besim ndaj Bashkimit është dëshmi e qartë e punës së tij të jashtëzakonshme si kryetar komune, por edhe e transformimit që ka përjetuar Deçani nën drejtimin e Aleancës. Pas përmbylljes së procesit të brendshëm zgjedhor, Aleanca do të dalë edhe më e mobilizuar për betejat politike që kemi përpara, drejt zgjedhjeve të 7 qershorit dhe fitoreve të reja për Kosovën”, shkroi mes tjerash Ramosaj.