Bashkim Ramosaj rizgjidhet kryetar i Degës së AAK-së në Deçan

08/05/2026 17:53

Bashkim Ramosaj është rizgjedhur kryetar i Degës së Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në Deçan edhe për një mandat katërvjeçar.

Lajmin e ka bërë të ditur kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj, i cili tha se rizgjedhja e Ramosajt erdhi në një atmosferë unifikuese dhe mobilizimi të madh gjatë Kuvendit Zgjedhor të Degës.

“Ky besim ndaj Bashkimit është dëshmi e qartë e punës së tij të jashtëzakonshme si kryetar komune, por edhe e transformimit që ka përjetuar Deçani nën drejtimin e Aleancës. Pas përmbylljes së procesit të brendshëm zgjedhor, Aleanca do të dalë edhe më e mobilizuar për betejat politike që kemi përpara, drejt zgjedhjeve të 7 qershorit dhe fitoreve të reja për Kosovën”, shkroi mes tjerash Ramosaj.

