Para bustit të Adem Jasharit, qytetarët në Lipjan protestojnë kundër vendimit të Gjykatës Speciale
Qytetarët e Komunës së Lipjanit, kanë protestuar sot kundër vendimit të Gjykatës Speciale të Hagës kundër ish-krerëve të UÇK-së. Në këtë protestë kanë marrë pjesë të gjitha partitë politike, familjet e dëshmorëve, invalidët e luftës dhe qytetarë të tjerë. Protesta është zhvilluar para bustit të Adem Jasharit. /Lajmi.net/
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Qytetarët e Komunës së Lipjanit, kanë protestuar sot kundër vendimit të Gjykatës Speciale të Hagës kundër ish-krerëve të UÇK-së.
Në këtë protestë kanë marrë pjesë të gjitha partitë politike, familjet e dëshmorëve, invalidët e luftës dhe qytetarë të tjerë.
Protesta është zhvilluar para bustit të Adem Jasharit. /Lajmi.net/