Para bustit të Adem Jasharit, qytetarët në Lipjan protestojnë kundër vendimit të Gjykatës Speciale

Qytetarët e Komunës së Lipjanit, kanë protestuar sot kundër vendimit të Gjykatës Speciale të Hagës kundër ish-krerëve të UÇK-së. Në këtë protestë kanë marrë pjesë të gjitha partitë politike, familjet e dëshmorëve, invalidët e luftës dhe qytetarë të tjerë. Protesta është zhvilluar para bustit të Adem Jasharit. /Lajmi.net/

Lajme

21/09/2026 12:57

Qytetarët e Komunës së Lipjanit, kanë protestuar sot kundër vendimit të Gjykatës Speciale të Hagës kundër ish-krerëve të UÇK-së.

Në këtë protestë kanë marrë pjesë të gjitha partitë politike, familjet e dëshmorëve, invalidët e luftës dhe qytetarë të tjerë.

Protesta është zhvilluar para bustit të Adem Jasharit. /Lajmi.net/

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