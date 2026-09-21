Çitaku në mbështetje të protestës së studentëve: Mos u ndalni, mbrapa na keni

Deputetja e PDK-së, Vlora Çitaku ka reaguar lidhur me protestëne  sotme të studentëve. Çitaku, përmes një postimi në profilin e saj në rrjetin social Facebook, ka shkruar “Mos u ndalni. Mbrapa na keni”. Postimi i plotë: Studentët e lirisë, në mbrojtje të vlerës sonë më sublime, UÇK-së. Në mbrojtje të së vërtetës sonë historike dhe…

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21/09/2026 13:11

Deputetja e PDK-së, Vlora Çitaku ka reaguar lidhur me protestëne  sotme të studentëve.

Çitaku, përmes një postimi në profilin e saj në rrjetin social Facebook, ka shkruar “Mos u ndalni. Mbrapa na keni”.

Postimi i plotë:

Studentët e lirisë, në mbrojtje të vlerës sonë më sublime, UÇK-së. Në mbrojtje të së vërtetës sonë historike dhe të vetë idesë së lirisë.

Mos u ndalni. Mbrapa na keni.

#JoNëEmrinTim

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