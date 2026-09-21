Çitaku në mbështetje të protestës së studentëve: Mos u ndalni, mbrapa na keni
Deputetja e PDK-së, Vlora Çitaku ka reaguar lidhur me protestëne sotme të studentëve. Çitaku, përmes një postimi në profilin e saj në rrjetin social Facebook, ka shkruar “Mos u ndalni. Mbrapa na keni”. Postimi i plotë: Studentët e lirisë, në mbrojtje të vlerës sonë më sublime, UÇK-së. Në mbrojtje të së vërtetës sonë historike dhe…
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Deputetja e PDK-së, Vlora Çitaku ka reaguar lidhur me protestëne sotme të studentëve.
Çitaku, përmes një postimi në profilin e saj në rrjetin social Facebook, ka shkruar “Mos u ndalni. Mbrapa na keni”.
Postimi i plotë:
Studentët e lirisë, në mbrojtje të vlerës sonë më sublime, UÇK-së. Në mbrojtje të së vërtetës sonë historike dhe të vetë idesë së lirisë.
Mos u ndalni. Mbrapa na keni.
#JoNëEmrinTim