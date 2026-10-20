AP shkruan për Shqipërinë, reagimin e Ramës dhe valën e protestave në Evropë, sonte ‘pritet të nis edhe në Greqi’
Policia përdori gaz lotsjellës dhe topa uji për të shtyrë protestuesit të martën në ditën e tetë radhazi të demonstratave të dhunshme antiqeveritare në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë. Nxënësit e shkollave të mesme dhe të universiteteve që kërkojnë tarifa më të ulëta shkollimi, investime më të mëdha shtetërore në arsim dhe që protestojnë kundër korrupsionit…
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Policia përdori gaz lotsjellës dhe topa uji për të shtyrë protestuesit të martën në ditën e tetë radhazi të demonstratave të dhunshme antiqeveritare në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë.
Nxënësit e shkollave të mesme dhe të universiteteve që kërkojnë tarifa më të ulëta shkollimi, investime më të mëdha shtetërore në arsim dhe që protestojnë kundër korrupsionit në sistemin arsimor i janë bashkuar një lëvizjeje më të gjerë antiqeveritare që kërkon dorëheqjen e kryeministrit socialist Edi Rama.
Për ditë të tëra, protestuesit kanë hedhur gurë, fishekzjarrë, bomba zjarri dhe fishekzjarre ndaj policisë, e cila ka përdorur shkopinj gome, topa uji dhe gaz lotsjellës në përleshjet në qendër të qytetit.
Shqipëria është njëra nga një numër vendesh evropiane që po përballen me protesta kundër rritjes së kostove të karburantit, pakënaqësinë me gjendjen e shkollave, shërbimet publike në rënie dhe një krizë strehimi, duke përfshirë Francën dhe Italinë. Në Spanjë dhe Portugali, janë ngritur kampe me tendë për të protestuar kundër strehimit të papërballueshëm, ndërsa një marsh dhe një protestë ishin planifikuar gjithashtu në Greqi të martën në mbrëmje dhe të mërkurën.
Në Shqipëri, protestat e fundit vijnë pas muajsh të tërë tubimesh të organizuara nga e ashtuquajtura lëvizja “Flamingo”, e cila nisi si kundërshtim ndaj një projekti të madh turistik luksoz në bregdetin jugor të Shqipërisë, të lidhur me një firmë investimesh të themeluar nga Jared Kushner, dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump.
“Një breshëri gurësh, një përpjekje për të rrëzuar qeverinë dhe për të ndërruar ata që janë në pushtet përmes dhunës – gjë që nuk do të lejohet kurrë të ndodhë, në asnjë formë dhe për asnjë arsye,” tha Rama pas një takimi të martën me mësues dhe përfaqësues të shkollave të Tiranës.
Ai theksoi se shqetësimet legjitime po shfrytëzohen nga persona që nxisin qëllimisht dhunë gjatë protestave.
“Kjo është një luftë hibride, e cila funksionon në masën që e bën, pikërisht sepse bazohet në shqetësime reale, jo në fantazi. Shqetësimet për koston e jetesës janë padyshim reale. Po ashtu, janë reale edhe shqetësimet për një të ardhme të sigurt, për strehimin dhe për mundësi më të mëdha për të përparuar,” u shpreh Rama.
Kryeministri i akuzoi protestuesit se “e mbajnë qytetin nën një klimë terrori” dhe shtoi se studentët që marrin pjesë në protesta “i përkasin rrymave të reja të ekstremizmit politik”./AP