OVL-UÇK pas “Marshit për Liri” i dërgon mesazh Speciales: Populli foli edhe njëherë, këta zëra nuk mund të injorohen

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së ka reaguar pas “Marshit për Liri” të mbajtur sot në Prishtinë, ku morën pjesë mijëra qytetarë nga Kosova, diaspora dhe gjitha trojet shqiptare. OVL-UÇK ka falënderuar bashkëluftëtarët dhe qytetarët për pjesëmarrjen dhe mbështetjen e treguar gjatë marshit, duke e cilësuar atë si një mesazh të qartë në mbështetje…

Lajme

12/09/2026 16:36

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së ka reaguar pas “Marshit për Liri” të mbajtur sot në Prishtinë, ku morën pjesë mijëra qytetarë nga Kosova, diaspora dhe gjitha trojet shqiptare.

OVL-UÇK ka falënderuar bashkëluftëtarët dhe qytetarët për pjesëmarrjen dhe mbështetjen e treguar gjatë marshit, duke e cilësuar atë si një mesazh të qartë në mbështetje të çlirimtarëve që po gjykohen në Hagë, transmeton lajmi.net.

“Populli foli edhe njëherë. Faleminderit bashkëluftëtarë e qytetarë. Këta zëra nuk mund të injorohen”, thuhet në reagimin e OVL-UÇK-së.

Marshi u zhvillua në mënyrë paqësore dhe u shoqërua me thirrje për drejtësi dhe liri për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin. Edhe organizatorët e “Liria Ka Emër” e vlerësuan pjesëmarrjen si masive, duke thënë se qytetarët përcollën një mesazh të fuqishëm solidariteti.

Tash vëmendja është përqendruar te 16 shtatori, kur pritet shpallja e aktgjykimit të shkallës së parë ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 12, 2026

Fahri Fazliu i ri pas “Marshit për Liri”: Marshuam për të...

September 12, 2026

Çitaku pas Marshit për Liri: Prishtina s’është dukur kurrë më e...

September 12, 2026

Ali Ahmeti pas “Marshit për Liri”: Populli shqiptar e dha verdiktin...

September 12, 2026

Ish-komandanti i UÇK-së, Rrahman Rama: Jam i bindur që më 16...

September 11, 2026

Trump: 11 shtatori nuk harrohet kurrë

September 11, 2026

Ndërron jetë princesha e Norvegjisë, dy ditë pasi mori pjesë në...

Lajme të fundit

Fahri Fazliu i ri pas “Marshit për Liri”:...

Çitaku pas Marshit për Liri: Prishtina s’është dukur...

Ali Ahmeti pas “Marshit për Liri”: Populli shqiptar...

Ish-komandanti i UÇK-së, Rrahman Rama: Jam i bindur...