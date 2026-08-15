Osmani zbulon dallimin me Kurtin për Presidentin: VV-ja e donte figurë simbolike, ne kërkojmë mbrojtës të Kushtetutës
Ish-presidentja Vjosa Osmani ka folur për takimet që pati ajo dhe kryetari i LDK’së, Lumir Abdixhiku, me kryetarin e Vetëvendosjes, Albin Kurti, kur u takuan për të biseduar për një marrëveshje të mundshme. LDK tashmë ka marrë qëndrim për të mbetur në opozitë, duke thënë se heq dorë nga çdo kërkesë për postin e kryeparlamentarit,…
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Ish-presidentja Vjosa Osmani ka folur për takimet që pati ajo dhe kryetari i LDK’së, Lumir Abdixhiku, me kryetarin e Vetëvendosjes, Albin Kurti, kur u takuan për të biseduar për një marrëveshje të mundshme.
LDK tashmë ka marrë qëndrim për të mbetur në opozitë, duke thënë se heq dorë nga çdo kërkesë për postin e kryeparlamentarit, presidentit dhe pjesëmarrjes në Qeveri, duke theksuar se Lëvizja Vetëvendosje mund t’i mbajë të gjitha. LDK gjithashtu ka shprehur gatishmërinë për të zgjedhur një President konsensual, por me kushtin që të jetë një që e mbron “Republikën e Kushtetutën”.
Por, çfarë i dalloi Vetëvendosjen e LDK’në para se kjo e fundit të merrte këtë qëndrim?
Për këto bisedime u pyet dje Osmani në një emision në Kanal 10.
Osmani tha se i ndau qëndrimi rreth asaj se çka duhet të përfaqësojë një President.
“Për ne një President i Republikës duhet të ketë një përvojë, duhet të ketë qëndrime politike, jo partiake, ajo është tjetër gjë. Jo të mbajë qëndrime partiake, por të ketë qëndrime politike, të ketë njohuri politike, të ketë mundësi ta mbrojë Kushtetutën, të kryejë kompetencat e veta me nder, ta përfaqësojë vendin jashtë dhe të konsiderohet si një ekuilibër, një lloj balancuesi i pushteteve, siç e kërkon Kushtetuta e Kosovës”.
Por, këtë s’e donte Kurti. Osmani tha se Vetëvendosje kërkoi President që s’mban qëndrime.
“Kurse pala tjetër, pra Vetëvendosja, më shumë e sheh si një figurë totalisht të parëndësishme, që nuk bën asgjë, një figurë simbolike që e shohim ndoshta një herë ose dy në vit. Por, nuk ka qëndrime, kështu e kemi kuptuar ne”.
Ajo tha se LDK s’e ka konsideruar Presidentin e Kosovës si një prej pushteteve, por si balancues të pushteteve.
“Ka dallim të madh këtu”.
“Lëvizja Vetëvendosje e shihte Presidentin si një kontrollues, prandaj nuk donte që Presidenti të jetë një person që ka përvojë politike, e donte dikë komplet jashtë”.
Por, tash Osmani tha se është koha për të folur për emra konkretë dhe tha se vota e LDK’së do të jetë në këmbim të një Presidenti që i plotëson kushtet që ata kërkojnë për një President konsensual.
“Ne do të diskutojmë për emra konkretë jashtë partive politike, megjithatë ne do të vazhdojmë të insistojmë që Presidenti të jetë dikush që ka mundësi, ka përvojë dhe ka gatishmëri e guxim që ta mbrojë Republikën kur duhet, ta mbrojë interesin e qytetarëve e Kushtetutën”.
Osmani tha se nuk kërkojnë një President për të mos bashkëpunuar me Qeverinë, duke shtuar se “është krejtësisht normale që një President të bashkëpunojë me Qeverinë në interes të vendit.
“Por, ka raste kur Presidenti duhet të ndërhyjë, duhet të marrë qëndrime të caktuara, duhet të flasë rreth atyre qëndrimeve dhe ne duhet të zgjedhim një kandidat që i plotëson këto kritere”.