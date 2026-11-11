Osmani thumbon Bajramin: Fjalimi im nuk u pëlqen as atyre që arsyetojnë hajnitë, as atyre që nuk mësojnë kurrë nga gabimet e së kaluarës
Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka publikuar fjalimin e saj të mbajtur në Kuvendin e Kosovës gjatë debatit për Raportin e Progresit, ku kritikoi Qeverinë për mungesë të rezultateve dhe për atë që e cilësoi si vazhdimësi të problemeve të qeverisjes. Publikimi i fjalimit vjen pas përplasjes me deputeten e LDK-së, Hykmete Bajrami, e cila…
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Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka publikuar fjalimin e saj të mbajtur në Kuvendin e Kosovës gjatë debatit për Raportin e Progresit, ku kritikoi Qeverinë për mungesë të rezultateve dhe për atë që e cilësoi si vazhdimësi të problemeve të qeverisjes.
Publikimi i fjalimit vjen pas përplasjes me deputeten e LDK-së, Hykmete Bajrami, e cila reagoi ashpër ndaj deklaratave të Osmanit për fondet e ndara gjatë vitit 2020, në kohën kur Bajrami drejtonte Ministrinë e Financave në Qeverinë Hoti, transmeton lajmi.net.
Osmani kishte thënë në Kuvend se në atë kohë kishte qenë ndër zërat më kritikë ndaj ndarjes së fondeve për bizneset, ndërsa kishte akuzuar pushtetin aktual se vetëm i ka zëvendësuar figurat e fuqishme ekonomike dhe oligarkët.
Kjo deklaratë nxiti reagimin e Bajramit, e cila e quajti Osmanin “turiste politike” dhe e akuzoi se po paraqiste të pavërteta lidhur me pakon financiare të vitit 2020.
Pas kësaj përplasjeje, Osmani ka rikthyer në vëmendje fjalimin e saj, duke thënë se qeveritë nuk duhet ta vlerësojnë punën e tyre duke u krahasuar me dështimet e paraardhësve.
Ajo ka kritikuar edhe reagimet ndaj qëndrimeve të saj, duke pretenduar se fjalimi nuk u pëlqen atyre që arsyetojnë keqpërdorimet dhe nuk nxjerrin mësime nga gabimet e së kaluarës.
“Qeveritë nuk duhet ta matin progresin e tyre duke u krahasuar me dështimet e njëra-tjetrës. Në vend të garës se cila ka ngecur më shumë apo cila ka vjedhur më shumë, duhet të garojnë për arritje dhe rezultate konkrete”, ka shkruar Osmani.
Ajo ka përfunduar reagimin duke iu referuar kritikave që mund të pasojnë publikimin e fjalimit.
“Natyrisht, ky fjalim nuk u pëlqen as atyre që arsyetojnë hajnitë, as atyre që nuk mësojnë kurrë nga gabimet e së kaluarës”, ka deklaruar ish-presidentja.
Përplasja mes Osmanit dhe Bajramit ka nxjerrë në pah edhe një herë debatet për menaxhimin e fondeve publike gjatë pandemisë, si dhe akuzat e ndërsjella për standarde të dyfishta në politikën kosovare./lajmi.net/