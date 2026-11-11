Kraki: Pasivizimi i adresave në Luginë të Preshevës, një spastrim etnik me letra nga Serbia
Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Nezir Kraki, gjatë diskutimit për raportin e Bashkimit Evropian dhe procesin e integrimit evropian, ka ngritur çështjen e të drejtave të shqiptarëve në Serbi, duke kritikuar pasivizimin e adresave në Luginën e Preshevës dhe diskriminimin e tyre nga institucionet serbe. Kraki ka theksuar se raportet vjetore të Bashkimit Evropian duhet të…
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Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Nezir Kraki, gjatë diskutimit për raportin e Bashkimit Evropian dhe procesin e integrimit evropian, ka ngritur çështjen e të drejtave të shqiptarëve në Serbi, duke kritikuar pasivizimin e adresave në Luginën e Preshevës dhe diskriminimin e tyre nga institucionet serbe.
Kraki ka theksuar se raportet vjetore të Bashkimit Evropian duhet të trajtohen me seriozitet, pasi respektimi i të drejtave të njeriut dhe i të drejtave të komuniteteve etnike përbën një nga vlerat themelore të BE-së.
Duke iu drejtuar deputetëve të Listës Serbe, të cilët kishin ngritur shqetësime për të drejtat e komunitetit serb në Kosovë, Kraki ka kërkuar që në të njëjtin diskutim të merren parasysh edhe gjetjet e raportit të BE-së për Serbinë.
“Nëse ne diskutojmë sot raportin e Kosovës dhe këtu vijnë deputetë të Listës Serbe dhe ankohen për mungesën e të drejtave të tyre në Kosovë, atëherë është e domosdoshme që ta risjellim këtu raportin e të njëjtit komision që flet për Serbinë dhe për të drejtat e shqiptarëve atje”, ka deklaruar Kraki.
Ai ka theksuar se raporti evidenton përpjekjet sistematike të Serbisë për ta zvogëluar përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet lokale si dhe praktikën e pasivizimit të adresave.
“Aty thuhet se Serbia në mënyrë sistematike, të organizuar, synon dhe arrin uljen e prezencës së shqiptarëve në institucionet lokale përfaqësuese. Aty përmendet po ashtu pasivizimi i adresave, që është realisht një spastrim etnik me letra”, ka thënë ai.
Kraki ka bërë dallimin mes përfaqësimit dhe pjesëmarrjes së komuniteteve në institucionet e Kosovës dhe trajtimit që, sipas tij, Serbia u bën shqiptarëve në Luginën e Preshevës.
“Nuk mund të krahasohet braktisja e institucioneve vullnetarisht këtu në Kosovë me përndjekjen nga institucionet që ia bën Serbia shqiptarëve në Luginën e Preshevës Në qoftë se duan deputetët e Listës Serbe ta shohin se çka është një pakicë e diskriminuar, i kisha ftuar të regjistrohen përkohësisht si shqiptarë në Preshevë”, tha Kraki.
Në një pjesë tjetër të diskutimit, deputeti Kraki ka folur për rëndësinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian, duke vlerësuar se integrimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor është i domosdoshëm për stabilitetin dhe sigurinë e kontinentit.
Duke iu referuar deklaratës së Robert Schumanit për Evropën dhe luftën, Kraki ka theksuar se moszgjerimi i BE-së mund ta rrisë pasigurinë në rajon dhe më gjerë.
“Nëse nuk zgjerohet Evropa dhe nëse nuk futemi edhe ne brenda, atëherë mund ta kemi luftën, të paktën pasigurinë e kemi të sigurt, sepse pasiguria është aktuale tash”, tha ai.
Sipas Krakit, procesi i zgjerimit evropian që nga fillimet e tij ka qenë i ndikuar fuqishëm nga interesat gjeopolitike dhe jo vetëm nga përmbushja e kritereve teknike.
Ai ka përmendur integrimin e Spanjës, Portugalisë, Greqisë dhe vendeve të Evropës Lindore, duke argumentuar se zgjerimet e mëdha të BE-së janë realizuar edhe mbi bazën e nevojave strategjike të kontinentit.
“Bashkimi Evropian gjendet sot në një cikël të ri. Jemi rikthyer te nevoja fillestare që e kemi pasur për integrim dhe zgjerim, edhe për arsye, sidomos për arsye gjeopolitike”, përfundoi Kraki.