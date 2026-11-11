Kosova dhe Portugalia drejt marrëveshjes ekonomike, diskutohet edhe linja e drejtpërdrejtë ajrore

Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë, Mimoza Kusari-Lila, ka zhvilluar dy takime të ndara me Sekretarin e Shtetit për Ekonominë e Portugalisë, João Rui Ferreira, dhe drejtuesen e Agjencisë Portugeze për Tregti dhe Investime, Ana Casaca, ku është diskutuar për mundësitë e bashkëpunimit ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Portugalisë. Përmes një postimi në Facebook, Kusari-Lila ka bërë…

Lajme

11/11/2026 18:36

Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë, Mimoza Kusari-Lila, ka zhvilluar dy takime të ndara me Sekretarin e Shtetit për Ekonominë e Portugalisë, João Rui Ferreira, dhe drejtuesen e Agjencisë Portugeze për Tregti dhe Investime, Ana Casaca, ku është diskutuar për mundësitë e bashkëpunimit ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Portugalisë.

Përmes një postimi në Facebook, Kusari-Lila ka bërë të ditur se takimet janë zhvilluar online për shkak të stuhisë në Lisbonë.

“Shpreha mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme të Portugalisë në proceset e integrimit evropian të Kosovës dhe diskutuam për zgjerimin e partneritetit në tregti, investime, zhvillim industrial dhe promovim të eksporteve”, ka shkruar ajo.

Sipas ministres, vëmendje e veçantë i është kushtuar bashkëpunimit ndërmjet agjencive të dy vendeve dhe krijimit të mundësive të reja për bizneset.

“Diskutuam gjithashtu mundësinë e një marrëveshje bilaterale ekonomike, organizimin e një Forumi të Biznesit Kosovë–Portugali në Prishtinë si dhe krijimin e një linje të drejtpërdrejtë ajrore ndërmjet Kosovës dhe Portugalisë, që do të lehtësonte lidhjet mes dy vendeve”, ka theksuar Kusari-Lila.

Ajo ka njoftuar se takimet do të vazhdojnë nesër gjatë punimeve të Web Summit, me synimin që partneriteti politik dhe diplomatik ndërmjet Kosovës dhe Portugalisë të thellohet edhe në rrafshin ekonomik.

Artikuj të ngjashëm

November 11, 2026

Kraki: Pasivizimi i adresave në Luginë të Preshevës, një spastrim etnik...

November 11, 2026

Senatorja amerikane i dërgon letër Shiroka-Pulës: Jeni forcë stabilizuese për Kosovën...

November 11, 2026

Kadrijaj kërkon përgjigje nga Qeveria: A e keni pranuar Marrëveshjen për...

November 11, 2026

Alarm për bomba në Evropë, evakuohen mijëra shkolla në Itali pas...

November 11, 2026

Egjipti i shpall si terroriste një numër të madh organizatash, mes...

November 10, 2026

Mocioni për shkarkimin e tij, Pete Hegseth: Do të dështojnë sërish,...

Lajme të fundit

Kraki: Pasivizimi i adresave në Luginë të Preshevës,...

Senatorja amerikane i dërgon letër Shiroka-Pulës: Jeni forcë...

Kadrijaj kërkon përgjigje nga Qeveria: A e keni...

Kurti për “Le Monde”: Kosova ndihet e cenueshme...